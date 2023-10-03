Член Республіканської партії Метт Гец у понеділок запропонував змістити Кевіна Маккарті з вищого керівного поста в Палаті представників.

Білий дім підтвердив свою впевненість у тому, що Конгрес схвалить нову допомогу Україні - з представником Республіканської партії Кевіном Маккарті на посаді спікера Палати представників або без нього.

Як пише CNN, координатор зі зв'язків з громадськістю Ради національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що президент США Джо Байден обговорив ситуацію з глобальними союзниками в ході телефонної розмови.

"Ми знаємо, що переважна більшість членів Конгресу підтримують додаткову допомогу Україні, і ми знаємо і цінуємо їхні заяви з цього приводу, включаючи заяви спікера Маккарті. Як видно з сьогоднішнього дзвінка, ми знаємо, що світ спостерігає за цим", - сказав Кірбі.

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Проте, Маккарті, можливо, більше не виступатиме в ролі спікера, що ставить під сумнів будь-які його запевнення щодо отримання нової допомоги Україні.

Член Республіканської партії Метт Гец у понеділок запропонував змістити Маккарті з вищого керівного поста в Палаті представників, запропонувавши звільнити крісло в Палаті представників. Це рідкісний процедурний маневр, який може бути використаний для того, щоб змусити проголосувати за відсторонення спікера.

При цьому Кірбі заявив, що Байден не стане втручатися в боротьбу за лідерство в Конгресі.

"Це не те, у що президент збирається втручатися або чим обов'язково буде надмірно стурбований прямо зараз", - сказав він, вказуючи на заяви про підтримку України з боку інших республіканців як на свідчення підтримки всередині партії продовження фінансування.

"Є невелика кількість дуже гучних людей, невелика меншість активних членів, які чинять опір цьому, але вони не представляють свою партію. Вони не представляють своє керівництво", - заявив Кірбі.

Він попередив, що відмова від схвалення нової допомоги Україні може мати важкі наслідки на полі бою.

Допомога Україні від США - що відбувається

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Конгрес США ухвалив резолюцію про тимчасове фінансування уряду, але не включив в нього допомогу для України. Джо Байден заявив, що США не можна допустити зупинку підтримки України.

Днями Спікер Палати представників США Кевін Маккарті поставив ультиматум для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що на американському кордоні помирає більше громадян його країни, ніж на війні в Україні. Тому, перед тим як допомагати Україні, слыд забезпечити безпеку кордонів США.

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