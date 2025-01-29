За його словами, КНДР готується до "довготривалої конфронтації з ворогуючими країнами".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав ситуацію з безпекою в країні "найбільш нестабільною у світі", наголосивши на неминучості "довгострокової конфронтації з найбільш запеклими ворогуючими країнами". Таку заяву він зробив під час відвідування фабрики та лабораторії, які займаються виробництвом ядерних матеріалів, пише Bloomberg з посиланням на Центральне корейське інформаційне агентство (KCNA).

Диктатор підкреслив необхідність нарощування ядерного потенціалу, стверджуючи, що це єдиний спосіб захистити країну:

"Необхідно постійно зміцнювати ядерний щит, здатний стратегічно протистояти не тільки різноманітним існуючим загрозам, але й новим потенційним загрозам безпеці".

Ця риторика пролунала лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп висловив готовність відновити контакти з Кім Чен Ином. У Вашингтоні наголошують, що їхня політика щодо Північної Кореї залишається незмінною.

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"Трамп прагне до повної денуклеаризації Північної Кореї, як і під час свого першого терміну", – заявив речник Ради національної безпеки США Брайан Хьюз, передає Yonhap News.

Під час свого президентства Трамп особисто зустрічався з Кім Чен Ином у спробах домовитися про денуклеаризацію, однак ці переговори зазнали краху. Лідер КНДР, у своїй минулорічній промові, заявив, що переговори з Вашингтоном підтвердили "незмінну" ворожість США до Північної Кореї, згідно з даними державних ЗМІ КНДР.

KCNA також повідомило, що під час візиту на завод Кім Чен Ин ознайомився з ключовими процесами виробництва збройових матеріалів і дізнався про плани Інституту ядерної зброї на поточний рік.

Ядерні загрози

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Дов Закхайм вважає, що рішення президента США Джо Байдена надати Україні дозвіл на використання західних ракет по території Росії може свідчити про те, що під кінець терміну своїх повноважень він вирішив більше не стримувати себе через страх перед російською ядерною загрозою, яка так і не матеріалізувалася.

Наприкінці холодної війни провідні держави світу досягли згоди, що скорочення ядерної зброї зробить планету безпечнішою. Втім, ця епоха завершилася, пише The Wall Street Journal.

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