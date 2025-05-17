Також у причетності до інцидентів підозрюють українця.

У Великій Британії заарештували ще одного підозрюваного у справі щодо підпалів обʼєктів, повʼязаних із британським премʼєр-міністром Кіром Стармером. Раніше повідомлялося про затримання 21-річного українця.

Як зазначає Reuters із посиланням на заяву поліції, другому підозрюваному 26 років. Чоловіка затримали в аеропорту Лутон у Лондоні за підозрою в змові з метою здійснення підпалу з наміром завдати шкоди життю.

Відомо, що другого підозрюваного у цій справі заарештували наступного дня після затримання українця Романа Лавриновича.

Відео дня

У п’ятницю, 16 травня, громадянин України постав перед судом у Вестмінстері. Його звинувачують у трьох епізодах підпалу з наміром створити загрозу життю.

Пожежі, повʼязані зі Стармером: що відомо

Вночі 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера сталася пожежа. Йдеться про будинок, яким його родина володіє з 2004 року і де проживала до того, як Стармер став премʼєром та переїхав на Даунінг-стріт.

Також на тій вулиці стався підпал автівки, а кількома днями пізніше горіло і біля дверей ще одного будинку, який також пов'язують з британським прем'єр-міністром.

Батько затриманого українця Романа Лавриновича стверджує, що його син любив Британію та мав повністю проукраїнські погляди.

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