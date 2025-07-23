Інтереси України та США насправді збігаються, і принаймні деякі люди в команді Трампа це розуміють.

Спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог є одним з головних лобістів українських інтересів у Білому домі. Про це в інтерв’ю виданню Kyiv Post розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Він зауважив, що Келлог підтримує Україну вже багато років. Ще під час першої адміністрації Трампа, де він мав посаду радника президента США з національної безпеки, Келлог був серед "яструбів", які виступали за жорстку позицію щодо Росії.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Келлог критикував адміністрацію Джо Байдена за нерішучість у підтримці Києва та постійний страх перед міфічними "червоними лініями" Путіна, наголошує Буданов.

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Очільник української розвідки нагадав, що Кіт Келлог був одним із перших впливових політиків США, хто лобіював поставку Україні балістичних ракет ATACMS, літаків F-16, зенітно-ракетних комплексів Patriot та ракет-перехоплювачів до них.

За словами Буданова, Келлог активно взаємодіє з урядами інших країн-партнерів України, дбаючи про українські інтереси, які, на думку самого ж Келлога, збігаються з інтересами США. Зокрема, він виступає за запровадження спеціального "Плану Маршалла" для післявоєнної відбудови України, каже Буданов.

"Він чітко заявляє, що допомога Україні повністю відповідає принципу "Америка понад усе". Зрештою, у нас є спільний ворог. І для Америки сьогодні стратегічно важливо послабити Росію, не розгортаючи власні війська. Це також, у довгостроковій перспективі, впливає на ситуацію в Тихоокеанському регіоні", – каже Буданов про Келлога.

США і Україна: останні новини

Як писав УНІАН, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що американці не хочуть бути залучені у російсько-український конфлікт. При цьому він висловив довіру дипломатичним зусиллям Трампа у припиненні війни.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що позиція президента США Дональда Трампа щодо України змінилася. Буданов вважає, що позиція Трампа має бути "розумно проукраїнською".

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