Пекін дотримується своєї позиції.

Китай готовий боротися за Тайвань будь-якими засобами. КНР не виключає повернення острова до свого складу військовим шляхом.

Таку заяву зробив посол Китаю у Франції Лу Шае під час прямого ефіру на YouTube-каналі Livre Noir.

"Ми повернемо Тайвань всіма засобами, в тому числі військовими", — заявив дипломат під час обговорення подальшої долі острова.

Нагадаємо, Тайвань — це частково визнана держава. Її влада бореться за повну незалежність. А Пекін вважає острів своєю територією, хоча Комуністична партія Китаю ніколи ним не керувала. На цьому грунті виник конфлікт, який в останні місяці набирає обертів.

Протистояння Китаю і Тайваню: що відомо

Президент США Джо Байден 23 травня заявив про готовність застосувати збройні сили для захисту Тайваню в разі нападу Піднебесної.

Тиждень потому десятки китайських літаків увійшли в зону дії ППО Тайваню, однак обійшлося без збройного зіткнення.

Міністри оборони США і Китаю, Ллойд Остін і Вей Фенхе відповідно, 10 червня зустрілися в Сінгапурі. Після переговорів в Міноборони КНР заявили, що Пекін готовий вступити у війну, якщо будуть здійснені спроби зробити Тайвань незалежним. При цьому бесіду між міністрами в Китаї охарактеризували, як "відверту", "позитивну і конструктивну".

У середині червня китайський лідер Сі Цзіньпін підписав указ, що дозволяє "невійськове" використання Збройних сил. Це викликало побоювання щодо потенційного вторгнення КНР в Тайвань під виглядом "спецоперації" без оголошення війни.

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