Про незадоволені африканські країни повідомили у французькій розвідці.

Китай, який рекордно збільшив військовий бюджет, поступово витісняє Росію з ринків озброєнь в африканських країнах, що лежать південніше від пустелі Сахара. Станом на березень 2024 року на китайську зброю припадає 19% від усіх оборонних контрактів у цьому регіоні. Однак у франції заявляють, що деякі держави вже розчарувались китайською зброєю, пише Defence Express.

Зазначається, що таку тенденцію у Франції сприймають так, що Китай і їх також витісняє з цих перспективних ринків. Були випадки, коли китайське озброєння вибирали навіть ті країни Африки, що пов’язані двосторонніми оборонними угодами з Францією.

Зокрема, Сегенал та Кот-д'Івуар, які мали тісні оборонні зв’язки із Францією, протягом останніх кількох місяців замовили в Китаю поставку колісних бронемашин VN22B від Norinco.

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За словами журналістів, проблема має вже системний характер, по ній нещодавно в нижній палаті парламенту Франції виступав глава воєнної розвідки DRM генерал Жак Ланглад де Монгро.

Із доповіді випливає, що контракти Китаю на поставку зброї для країн Субсахарського регіону є невіддільною складовою геополітичної експансії Китаю в Африканському регіоні. Китайці намагаються поводитись як "відповідальна держава", але уже є приклади, коли "деякі країни розчарувались китайською зброєю, бо вона не відповідала заявленим характеристикам".

Однак глава DRM не наводяться конкретні приклади, але він додав, що Франції варто попрацювати над кращим маркетингом своє зброї, щоб перехопити ініціативу у китайських конкурентів.

Якщо говорити про конкретні приклади, то Defense Express повідомляв, що Китай зробив САУ під копію російського "Краснополя" і продає її на експорт, зокрема до Ефіопії.

Озброєння Китаю

Командувач Стратегічного командування США, генерал Ентоні Коттон заявив, що за наступні 10 років Росія та Китай можуть наздогнати Штати у кількості ядерної зброї.

Китай збільшує свою військову міць і прагне до 2027 року підготуватися до вторгнення на Тайвань. ЗС Китаю збільшили свій арсенал на понад 400 винищувачів і 20 військових кораблів і подвоїли кількість ракет за останні три роки. Крім того, Пекін збільшив кількість супутників на 50% і більше ніж удвічі посилив свій арсенал ядерних боєголовок.

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