Без дешевих китайських технологій індустрія українських безпілотників може сильно постраждати.

Китай оголосив про значне скорочення постачання безпілотників і їх компонентів, що може вплинути на хід війни в Україні, де дрони відіграють ключову роль у боротьбі проти російської агресії, пише Bloomberg.

Ескалація конфлікту між Китаєм і США тепер зачепила і сферу технологій, які критично важливі для оборони України.

Китайські виробники вже почали обмежувати продажі ключових компонентів, таких як двигуни, батареї та контролери польоту, до США та Європи. Це попередні кроки до нових експортних правил, які можуть бути введені найближчим часом. Нові обмеження, за словами джерел, можуть включати вимогу отримання ліцензій або повідомлення уряду про заплановані поставки.

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Україна, яка в значній мірі покладається на доступ до дешевих китайських компонентів, може відчути значні труднощі через ці обмеження. Виробництво дронів, яке стало стратегічно важливим в умовах війни, опиняється під загрозою.

Міжнародний контекст рішення Китаю

Ситуація ускладнюється загостренням торговельного конфлікту між Китаєм і США. У відповідь на обмеження, накладені Вашингтоном на експорт мікросхем до Китаю, Пекін заборонив продаж товарів подвійного призначення американським компаніям. Багато західних країн, включаючи США та європейські держави, уже шукають альтернативи китайським поставкам, але залежність від китайських виробників залишається значною.

За словами Лоренца Майєра, директора компанії Auterion, яка постачає програмне забезпечення для безпілотників в Україну, обмеження можуть стати серйозною перешкодою для поточних проєктів. "Я чую таку історію кожні два-три дні", - зазначив він.

Роль дронів у війні в Україні

Українські виробники активно використовують китайські компоненти для створення доступної та ефективної зброї. Безпілотники стали основним інструментом для виконання розвідувальних і бойових завдань. У липні 2023 року Китай вже оголосив заборону на експорт безпілотників для військового використання, заявляючи, що не підтримує жодну сторону конфлікту.

Вашингтон активно відстежує ситуацію. Держдепартамент і Міністерство торгівлі США працюють над пошуком альтернативних постачальників, зокрема двигунів, батарей і магнітів. Пентагон також вніс до чорного списку кілька китайських компаній, які, на його думку, пов’язані з армією КНР. Однак ці обмеження поки що не усувають загальну залежність від китайських технологій.

За словами Тома Веста, виконувача обов’язків голови Управління з координації санкцій Держдепартаменту США, китайський експорт компонентів для дронів допомагає Росії завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Він заявив:

"КНР випереджає будь-яку країну світу в цьому експорті, сприяючи безпідставному руйнуванню Росією цивільної інфраструктури України".

Україна та її партнери зараз шукають нові джерела постачання безпілотних технологій, зокрема в країнах, таких як Південна Корея, Японія та Тайвань. Китай залишається провідним виробником дешевих компонентів, але глобальні зусилля зі зменшення залежності від КНР продовжуються.

На думку Кігана Макбрайда з Оксфордського Інтернет-інституту, ці обмеження є ретельно зваженим рішенням Пекіна:

"Наскільки вони суворо дотримуватимуться цих правил, покаже їх серйозність".

Україна, водночас, зіштовхнеться із необхідністю швидкого пристосування до нових умов, адже технології безпілотників залишаються важливим елементом її військової стратегії.

Дрони на війні – останні новини

Нещодавно стало відомо, що українські спеціалісти розробляють високоточні боєприпаси для БПЛА. На думку військових оглядачів, вони довозлять різко підвищити ефективність використання дронів на полі бою.

А ще раніше повідомлялось, що в Україні створили дешеві дрони-"антишахеди". Найважливіша функція цих БПЛА – автозахоплення цілі.

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