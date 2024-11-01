Компанія Shield AI направила свій дрон до України для випробувань в умовах реальних бойових дій.

Україна почала використовувати на фронті розвідувальні БПЛА V-BAT від американської Shield AI. Про це в інтерв’ю Defense One заявив співзасновник компанії Брендон Ценг.

За його словами, апарати демонструють "унікальну" стійкість до російських засобів РЕБ. "Ми пролетіли в межах 1000 метрів від цих засобів перешкод. Ніякого впливу на наш апарат. Це був шалених успіх", – говорить Брендон Ценг.

Дрони було доставлено до України для випробувань в умовах реальних бойових дій. Першу партію V-BAT доставили у червні цього року.

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Одного разу V-BAT запустили з відстані 40 км від лінії фронту і дрон діяв на глибині 100 км у тилу російських військ. Спеціалісти виявили ракети до ЗРК "Бук", після чого вони були знищені за допомогою реактивної артилерійської системи HIMARS.

Експерти порталу Defense Express зі свого боку зазначають, що V-BAT важить 56,5 кг і може перебувати у повітрі до 10 годин. Для розпізнавання цілей використовується ШІ.

Головною особливістю дрона називають вертикальний зліт та посадку на маленький майданчик площею 4х4 м. Все це робиться завдяки одному двигуну, гвинт якого встановили у спеціальний профільований канал.

Якщо вірити Брендону Ценгу, подібні таємні випробування не є чимось рідкісним в умовах російсько-українській війни. Втім, тести V-BAT стали виключенням, адже "всі (інші, – УНІАН) безпілотники тут зазнають невдачі".

Дрони на війні – останні новини

Нещодавно стало відомо, що українські спеціалісти розробляють високоточні боєприпаси для БПЛА. На думку військових оглядачів, вони довозлять різко підвищити ефективність використання дронів на полі бою.

А ще раніше повідомлялось, що в Україні створили дешеві дрони-"антишахеди". Найважливіша функція цих БПЛА – автозахоплення цілі.

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