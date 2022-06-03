Незалежна міжнародна комісія Організації Об’єднаних Націй з розслідування порушень в Україні є органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН.

Члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні прав людини та міжнародного гуманітарного права здійснять свою першу місію до країни в період з 7 до 16 червня 2022 року.

Про це йдеться у прес-релізі комісії.

Зазначається, що комісари мають намір відвідати декілька міст, зокрема Львів, Київ, Харків та Суми, аби отримати інформацію з перших вуст про ймовірні порушення, а також зустрітися з постраждалими, свідками і внутрішньо переміщеними особами.

Очікується, що три комісари, які беруть участь у місії, Ерік Мосе (голова комісії), Ясмінка Джумхур і Пабло де Грейф зустрінуться з представниками і представницями уряду, включаючи ключових міністрів, громадянського суспільства та агентств ООН, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії РФ проти України; встановити факти, обставини та першопричини будь-яких подібних порушень і утисків; а також збирати, узагальнювати та аналізувати докази таких порушень і утисків, включно з їх гендерним виміром, на випадок будь-яких майбутніх судових розглядів.

Комісари проведуть прес-конференцію наприкінці своєї місії 15 червня.

Комісія представить доповіді за підсумками своєї діяльності Генеральній асамблеї у жовтні 2022 року та Раді з прав людини ООН – у березні 2023 року.

Раніше стало відомо, що Росія направила державам-членам ноту з погрозами напередодні голосування за ініціативу США щодо відсторонення Росії від Ради ООН з прав людини.

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