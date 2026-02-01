Сі усунув останню перешкоду для вторгнення на Тайвань, - WSJ

Останнього впливового генерала, який міг виступити проти війни, усунуто з посади під сумнівним приводом.

Останні чистки у вищому керівництві китайської армії свідчать про те, що диктатор Сі Цзіньпін остаточно консолідував у своїх руках контроль над збройними силами. Тепер ніхто всередині країні не зможе завадити йому реалізувати плани із військового вторгнення на Тайвань. Про це пише The Wall Street Journal.

"Арешт генерала Чжан Юся, близького союзника та друга дитинства, якого китайський лідер називав "старшим братом", усуває будь-які внутрішні авторитетні голоси, які могли б завадити Сі вчиненню будь-яких дій проти Тайваню, демократичного, самоврядного острова, який Пекін вважає частиною своєї території", – йдеться у публікації.

Ймовірність війни зросла

Видання нагадує, що Пекін ще кілька років тому поставив перед військовим керівництвом завдання модернізувати армію до 2027 року. На Заході цю дату інтерпретують як момент ймовірного вторгнення на Тайвань.

Відео дня

Хоча формально причиною звільнення та арешту генерала назвали корупцію та передачу США секретної інформації, поширення набула теорія, про розходження Чжана і Сі в думках щодо планів готовності армії до війни з Тайванем. Згідно цієї теорії, у той час як Сі хотів "оперативної готовності" саме до 2027 року, Чжан начебто вважав більш реалістичним 2035 рік.

За словами людей, які консультуються з китайськими чиновниками, усунення Чжана свідчить про вищий рівень впевненості Сі Цзіньпіна в перспективі "возз'єднання" Тайваня з Китаєм, ніж коли-небудь досі. І тепер ця впевненість підкріплюється його абсолютним контролем над військовими.

Це також пов'язано з переоцінкою готовності Вашингтона захищати союзника. Пекін вважає, що Трамп не має особливого бажання втручатися у потенційно масштабну війну в Тайванській протоці.

"Пекін переконаний, що, можливо, ніколи не побачить президента США, який би був більш байдужим до Тайванської протоки, ніж Трамп", – пояснює директор програми з питань Китаю у вашингтонському Стімсон-центрі Юнь Сун.

Ймовірність війни впала

Разом з тим частина аналітиків навпаки переконана, що після серії чисток військового керівництва Китаю ймовірність війни у найближчий час насправді дещо знизилася. На їхню думку, Сі переходить до стратегії підкорення Тайваню без прямого застосування сили.

Очікується, що Пекін покладатиметься на тактику, яка знаходиться трохи нижче порогу відкритого конфлікту. Йдеться про невпинні військові навчання, спрямовані на імітацію морської та повітряної блокади Тайваню, здійснюючи психологічний тиск на острівну державу, поєднюючи це з економічним примусом і кіберопераціями.

Тайванські чиновники вже скаржаться на китайські кібератаки, спрямовані на паралізацію енергетичної та медичної інфраструктури острова. Паралельно Пекін намагається залякати дружні до Тайваню країни, зокрема Японію, аби залишити острів у дипломатичній ізоляції.

Політика Китаю: останні новини

Як писав УНІАН, на тлі погіршення відносин між США та Європою Китай намагається використати ситуацію й пропонує ЄС партнерство. Поки Дональд Трамп критикує європейську політику та погрожує митами, Китай пропонує себе як відкритого економічного партнера. Експерти визнають доцільність зближення Європи з Китаєм у стратегічних галузях, але застерігають від заміни залежності від США новою залежністю від Пекіна.

Паралельно Китай продовжує очевидну підготовку до масштабних військових операцій в своєму регіоні. Так, нещодавно у Східно-Китайському морі зафіксували масове й висококоординоване шикування тисяч китайських рибальських суден у геометричні формації, що, за даними супутникового спостереження та аналітиків, не відповідає звичайній рибальській діяльності. Експерти пов’язують ці дії з відпрацюванням сценаріїв "сірої зони", коли операції з морської блокади проводяться без залучення військового флоту.

Вас також можуть зацікавити новини: