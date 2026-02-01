10 найкращих піших маршрутів у світі

Деякі походи вимагають повної самодостатності: ночівлі в наметах і очищення води по дорозі; на інших маршрутах на кожному кроці є притулки або прості будиночки.

Деякі маршрути запам'ятовуються завдяки пейзажам. Деякі маршрути епічні через майже надлюдські зусилля і витривалість, необхідні для досягнення кінцевої точки.

Експерти Lonely Planet назвали найкращі трекінгові маршрути світу.

Похід по долині Марха, Ладакх, Індія

Відстань: 80 км

Відео дня

Час: 6–7 днів

Мандрівники, як правило, обходять стороною індійську частину найпотужнішого гірського хребта в світі, але ті, хто все ж вирішують сюди приїхати, отримують в нагороду краєвиди, які не поступаються ні Непалу, ні Тибету, ні Пакистану. Захоплюючі походи можна знайти по всім індійським Гімалаям - від захоплюючого дух походу Гоеча Ла в Сіккімі до паломницьких походів до віддалених гірських храмів в Уттаракханді і Кашмірі. Але найкраща частина для трекінгу - це високогірний Ладакх, де ви перетинаєте високогірні пустелі в дощовій тіні Гімалаїв.

Під час походу по долині Марха ви будете тиждень йти по дивно пустельному місячному ландшафту, огинаючи з півдня Лех через порізані хребти, які фланкують південний берег річки Інд, перш ніж вийти до знаменитого буддійського гомпа в Хемісі.

Високогірний маршрут для піших туристів, Франція–Швейцарія

Відстань: 200 км

Час: 14 днів

Проходячи від Шамоні у Франції через південний Вале до Церматта у Швейцарії, двотижневий похід по маршруту Walkers' Haute Route перетинає деякі з найвищих і найдивовижніших пейзажів, доступних в Альпах.

В деякі дні ви будете проходити через альпійські луки, гідні йодля, а в інші - з трудом долати висічені льодовиками скелі, охоронювані гірськими гігантами. А оскільки маршрут пролягає в Північній Європі, інфраструктура по шляху чудова: готелі і гірські притулки розкидані по всьому маршруту.

Торрес-дель-Пайне O Trek, Патагонія, Чилі

Відстань: 136 км

Час: 9 днів

Багато відвідувачів чилійського національного парку Торрес-дель-Пайне відступають, побачивши масштаби місцевості, і вибирають коротший маршрут "W Trek". Але щоб повною мірою насолодитися різноманітністю ландшафтів цього чудового заповідника, рекомендується пройти повний 9-денний маршрут "O Trek". Слідуючи стежкою з Лас-Торрес, можна побачити одні з найфотогенічніших видів у світі: кришталево чисті річки, висічені гори, відкриті луки, старі ліси, глибокі і тихі озера і крижаний язик льодовика Грей.

Стежка Калалау, Гаваї

Відстань: 18 км в одну сторону

Час: 2 дні

З'єднуючи пляж Кее і долину Калалау на північному узбережжі Кауаї, красивий маршрут пролягає вздовж високої скелі, вкритої тропічною рослинністю, і веде до ночівлі на чудовому відокремленому гавайському пляжі.

Маршрут уздовж узбережжя На Палі починається легко, але поступово стає все більш складним на крутих ґрунтових стежках. Нагородою стане вид на первозданні долини, гучні водоспади, відокремлені пляжі і бурхливі води Тихого океану.

Стежка інків, Перу

Відстань: 33 км туди і назад

Час: 4–5 днів

Стежка довжиною 33 км до цитаделі інків Мачу-Пікчу, побудованої в XV столітті, використовувалася протягом століть, поки в 1911 році дослідник Хірам Бінгем не "відкрив" цей маршрут. У зв'язку з різким збільшенням кількості відвідувачів в останні роки влада ввела певні правила і обмеження. Обов'язково бронюйте заздалегідь, принаймні за шість місяців, одне з 500 дозволів, доступних щодня. Ця цифра включає допоміжний персонал (носіїв, гідів тощо), тому тільки 200 щасливчиків-туристів отримують дозвіл.

Похід до найвідоміших руїн Перу пропонує запаморочливі види на високі хмарні ліси, а Мачу-Пікчу чекає попереду, як маяк. Стежка піднімається на висоту 2430 м від Священної долини, звиваючись вгору, вниз і навколо гір, і перетинаючи по дорозі три високих перевали.

Для тих, хто просто відвідує "загублене місто" на один день, влада ввела три нових маршрути.

Маршрут Routeburn Track, Нова Зеландія

Відстань: 32 км

Час: 3–4 дні

Південний острів Нової Зеландії - це максимально альпійський ландшафт, який можна побачити, не бувши в Альпах, а триденний маршрут Routeburn Track - один з кращих способів перетнути цю країну чудес. Це маршрут для любителів великих просторів і відкритого неба, який проходить по фіордах, усічених долинах і порізаних хребтах через приголомшливі ландшафти двох національних парків: Фьордленд і Маунт Аспірінг.

Кращий маршрут проходить від Routeburn Shelter до Milford Road з ночівлями в кемпінгах, розташованих в мальовничих місцях. Серед основних визначних пам'яток - види з Харріс-Сіддл і Конічного пагорба, а також прохолодні купання в гірських озерах, що живляться джерелами. Головна складність цього популярного походу – забезпечити собі місце серед обмеженої кількості людей, яким дозволено одночасно перебувати на маршруті.

Гунунг Рінджані, Індонезія

Відстань: 24 км

Час: 2 дні

У той час як на рівні моря розкинулися прекрасні пляжі Ломбока, острів піднімається на висоту 3726 м до вершини цього величезного вулкана, покритого озером, який досі періодично прокидається до життя, востаннє в 2016 році. Щоб насолодитися найкращими видами, останній підйом на вершину починається в темряві, щоб досягти краю кратера, коли перші промені сонця проганяють морок.

Кіліманджаро, Танзанія

Відстань: 37–90 км

Час: 5–9 днів

Тижневе сходження на найвищу гору Африки, як і раніше, залишається епічним навіженством. З того моменту, як ви вперше побачите її туманний силует, що підноситься над пиловими рівнинами, Кіліманджаро просто вабить до себе.

У той час як біля підніжжя гори бродять леви і слони, вершина вкрита снігом і пустельна, а її висота 5895 м достатньо велика, щоб викликати висотну хворобу.

GR20, Корсика, Франція

Відстань: 168 км туди і назад

Час: 15 днів

На вас чекають ліси, гранітні місячні ландшафти, вітряні кратери, льодовикові озера, гірські потоки, торф'яні болота, маквіс, засніжені вершини, рівнини і неви. Створений в 1972 році, GR20 з'єднує місто Каленцана в Баланьї з Конкою на північ від Порто-Веккьо. Стежка кам'яниста, нерівна і часто крута, з переходами по хитких мостах і відкритими ділянками по слизьких скелях і пухких, ковзних осипах.

Базовий табір Евересту, Непал

Відстань: 130 км туди і назад

Час: 2 тижні

Проходячи по звивистих річкових долинах і скрипучому масиву льодовика Кхумбу, ця грандіозна місія включає відвідування гірських монастирів, оглядових майданчиків і нестійко розташованих сіл шерпів, а також виснажливі дні підйому на висоту.

Раніше УНІАН назвав п'ять секретних місць для відпочинку в Португалії, які обожнюють місцеві жителі.

Вас також можуть зацікавити новини: