Китай придумав, як зіграти на розколі між США та Європою, - Bild

Незалежні експерти вважають, що Європі дійсно слід відкритися для співпраці з Китаєм.

На тлі явного погіршення американо-європейських відносин Китай поспішає скористатися можливістю і запропонувати Європі співпрацю. Про це пише Bild.

Видання відзначає очевидну різницю в тональності виступів офіційних осіб США і Китаю під час економічного форуму в Давосі, що відбувся цього тижня. У той час як Трамп "люто критикував" економічну, енергетичну та міграційну політику Європи, а також погрожував союзникам новими митними зборами, віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен виступив з пропозицією партнерства.

"Пані та панове, друзі! Китай – це партнер, а не суперник! [Його економіка] реформувалася і відкрилася: ми вітаємо компанії з усього світу, які бажають з нами співпрацювати", – заявив він.

Економіст Гарвардського університету професор Кеннет Рогофф у коментарі Bild висловив думку, що Європі і справді слід піти на економічне зближення з Китаєм, який є лідером "у багатьох ключових галузях, які в майбутньому відіграватимуть неймовірно велику роль". У цьому контексті він згадав, зокрема, виробництво акумуляторів і робототехніку.

З ним згодна економічний експерт з Технічного університету Нюрнберга Вероніка Грімм. Вона вказує на можливості співпраці з Китаєм у галузі оборони, інфраструктури, енергетики та охорони здоров'я. Однак вона закликає не змінювати залежність від США на залежність від Китаю.

"Європа повинна працювати по всьому світу і амбітно просувати подальші торговельні угоди та форми співпраці", – вважає Грімм.

Трамп відштовхує союзників США

Як писав УНІАН, за останній рік Трамп встиг знатно зіпсувати відносини з Європою постійними погрозами нових мит і самим їх введенням. Особливо сильний удар по довірі Європи до США завдали амбіції Трампа приєднати Гренландію до Америки.

Разом з тим адміністрація Трампа прямо відмовляється від подальшої участі у вирішенні стратегічних проблем Європи, таких як наростаюча російська загроза.

Втім, точно так само Трамп сигналізує і про те, що азіатські союзники США теж більше не можуть розраховувати на допомогу заокеанського партнера. Тайвань, Японія і Південна Корея тепер залишилися самі по собі проти Китаю і його північнокорейського міньйона.

