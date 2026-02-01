Графіки відключень світла в понеділок: коли не буде електроенергії в Україні 2 лютого

Енергетики закликали українців споживати електроенергію ощадливо

В усіх регіонах України в понеділок, 2 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. При цьому для промисловості діятьимуть графіки обмеження потужності.

За інформацією "Укренерго", причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - ідеться в повідомленні оператора української енергосистеми.

Також енергетики закликали українців споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком, щоб не перевантажувати систему, що може призвести до аварій і додаткових відключень.

Графік вимкнення світла у Львівській області

Як повідомляє Львівобленерго, у понеділок споживачів регіону відключатимуть від енергосистеми 1-2 рази на добу. При цьому максимум світла не буде близько 7 години.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

31 січня у різних містах сталися масштабні аварійні відключення електроенергії, через що тимчасово зупинився електротранспорт. У Києві та Харкові тимчасово не працювало метро, а в інших містах не курсували тролейбуси та приміські електропоїзди.

Ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький зауважив, що масові відключення електроенергії стали наслідком серйозної каскадної аварії в енергосистемі, але технічно це не був національний блекаут.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що причиною аварії в енергосистемі, наймовірніше, стала погода, а саме - зледенілі лінії електропередач.

