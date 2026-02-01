'Фантазія Путіна': РФ щосили намагається позбутися залежності від імпорту

План російської влади щодо позбавлення залежності від імпорту нереалістичний.

Росія з усіх сил намагається знизити залежність від найважливіших іноземних технологій після того, як західні санкції відрізали Москву від глобальних ланцюжків поставок.

Газета Financial Times пише, що РФ, як і раніше, критично залежить від імпорту в галузях, що мають ключове значення для оборонної сфери, включаючи машинобудування, виробництво дронів та енергетику. Зусилля з розширення неенергетичного експорту та створення інфраструктури, необхідної для підтримки виробництва та зарубіжних ланцюгів поставок, також зайшли в глухий кут.

У звіті Міністерства економіки РФ стверджується, що трансформація російської економіки неминуча, і прогнозується швидке досягнення технологічної незалежності від іноземних постачальників до 2030 року. Однак експерти, які ознайомилися з документом, заявили, що прогнози Росії надмірно оптимістичні.

"Що дійсно впадає в око, так це порівняння цілей на 2030 рік з показниками на 2024 рік. Йдеться про ключові технології та галузі, необхідні для ведення війни та забезпечення самодостатності в цілому, які в значній мірі залежать від імпорту", - сказала науковий співробітник Берлінського центру Карнегі "Росія-Євразія" Олександра Прокопенко.

Багато секторів, в яких Росія прагне до технологічної самодостатності, найбільше постраждали від західних санкцій. Обмеження змусили Росію звернутися до Китаю для заміни деталей, які вона більше не могла купувати на Заході. Згідно з дослідженням Київської школи економіки, у 2023 році Китай постачав 90% імпортованої РФ мікроелектроніки.

Документ також передбачає, що до 2030 року російські приватний і державний сектори більш ніж подвоять свої сукупні витрати на дослідження і розробки до 2% ВВП.

Старший економіст Інституту країн, що розвиваються, Банку Фінляндії Хелі Сімола заявила, що ці пропозиції "нереалістичні", враховуючи сильну залежність Росії від імпорту.

У звіті прогнозується, що до 2030 року 80% компаній у ключових секторах будуть використовувати російське програмне забезпечення, порівняно з 46% у 2024 році. У ньому також прогнозується збільшення експорту неенергетичних і несировинних товарів на дві третини.

"Цілі на 2030 рік виглядають для Путіна скоріше фантазією, ніж реалістичним планом", - сказала Прокопенко.

Про проблеми з грошима в цілому нещодавно заявили навіть у Мінфіні РФ. У російський бюджет на 2026 рік заклали ціну нафти на рівні 59 доларів. При цьому вже в грудні середня вартість бареля Urals показала зворотне зростання до 39 доларів.

Тому, незважаючи на власні обіцянки, Володимир Путін пішов на збільшення ряду податків для своїх громадян, з кишень яких хоче витрясти в бюджет цього року близько 12,3 млрд доларів.

У свою чергу російський державний "Газпромбанк" у своєму прогнозі вказав, що Фонд національного добробуту РФ може бути повністю вичерпаний трохи більше ніж через рік при збереженні поточних цін на нафту.

