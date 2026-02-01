США можуть завдати удару по Ірану в найближчі 48 годин, - Вучич

Вучич вважає, що атака на Іран може відвернути увагу громадськості від нових документів у справі Джеффрі Епштейна.

Президент Сербії Александр Вучич вважає, що США завдадуть удару по Ірану вже в найближчі 48 годин. Про це він заявив в ефірі телеканалу TV Pink.

Вучич зазначив, що США можуть атакувати Іран, щоб відвернути увагу від нових документів у справі Джеффрі Епштейна. Він додав, що це не основна причина майбутнього американського удару, але цей фактор прискорить прийняття рішень у Білому домі.

"Коли з'являється подібна нісенітниця, як це було з Монікою Левінські (модельєрка і громадська діячка, відома завдяки скандальному роману з 42-м президентом США Біллом Клінтоном), тоді когось починають бомбити. Я не вірю, що це стане причиною, але майже впевнений, що це прискорить прийняття деяких рішень", – сказав президент Сербії.

Вучич підкреслив, що Сербія повинна зосередитися на внутрішній стабільності. Він заявив, що пріоритетом залишається збереження миру, а також реалізація економічних проектів.

США та Іран – останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що до Ірану рухається ще одна група американських військових кораблів. Водночас американський лідер висловив надію на дипломатичне врегулювання ситуації. Він закликав Тегеран укласти угоду.

Крім того, Axios з посиланням на джерела писало, що міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман під час закритого брифінгу у Вашингтоні висловив підтримку можливому американському удару по Ірану. Він заявив, що в разі відмови Трампа від реалізації своїх погроз іранський режим тільки зміцниться.

