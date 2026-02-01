У Києві досі без тепла майже 700 будинків: де ситуація найскладніша

За останню добу тепло подали у понад 2 700 багатоповерхівок.

Найскладніша ситуація у Києві з відсутністю теплопостачання залишається у Солом’янському і Печерському районах.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в мережі Telegram, у столиці тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі.

"Від вчорашнього вечора тепло відновили вже у понад 2 700 будинках. Водночас нині без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них - після останнього ворожого обстрілу. Найскладніша ситуація – у Солом’янському та Печерському районах. Відновлення триває", - повідомив Кулеба.

Водночас, за його словами, до робіт сьогодні залучено додаткових 114 бригад, понад 500 працівників, зокрема фахівці з інших регіонів та "Укрзалізниці".

При цьому, для лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень.

Як додав Кулеба, водопостачання і водовідведення в місті працюють у штатному режимі.

Опалення у Києві: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Кулеба зазначав, що всі будинки, де наразі неможливо подати тепло, максимально підключають до стабільного електропостачання, щоб компенсувати відсутність опалення. Разом з тим, уряд готує рішення щодо перерахування оплати за комунальні послуги за січень для мешканців Києва.

