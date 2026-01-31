Ніколи не було подібного: Китай вивів у море тисячі рибальських човнів, - BI

Експерти пов’язують масові та скоординовані вишикування тисяч суден у Східнокитайському морі з діяльністю китайської морської міліції та "сірою зоною" тиску на регіон.

У Східнокитайському морі протягом останніх тижнів зафіксували безпрецедентну активність китайських рибальських суден, які збиралися у чітко скоординовані геометричні формації. Супутникові знімки та дані судноплавства свідчать, що така поведінка не відповідає звичайній рибальській діяльності та може бути пов’язана з діями морської міліції Китаю, пише Business Insider.

За даними аналітиків, перший інцидент стався 25 грудня, коли понад 2000 суден утворили дві зворотні L-подібні лінії довжиною понад 460 км поблизу узбережжя Шанхаю. 11 січня майже 1500 суден вишикувалися в одну лінію завдовжки близько 480 км у тому ж районі.

Експерти зазначають, що масштаб, точність та швидкість координації суден є несумісними зі звичайною роботою рибалок.

Відео дня

"Я спостерігаю за такими даними багато років і ніколи не бачив нічого подібного", – заявив заступник директора Азійської ініціативи з прозорості морського простору CSIS Гаррісон Претат. За його словами, кількість суден спершу виглядала як помилка в даних.

Супутники Planet Labs та аналітика Starboard Maritime Intelligence показали, що судна протягом кількох днів цілеспрямовано сходилися в одну зону, після чого годинами залишалися на місці, а потім швидко розходилися.

Професор Військово-морського коледжу США Ендрю Еріксон назвав це явище "величезним, точно геокоординованим флешмобом" і зазначив, що така поведінка відповідає відомим моделям дій китайської морської міліції – напіввійськового формування, яке Пекін використовує для тиску в спірних водах без прямого застосування флоту.

За оцінкою Пентагону, морська міліція Китаю складається з цивільних суден і рибалок, які проходять підготовку та можуть бути швидко мобілізовані для "офіційних завдань", зокрема для демонстрації контролю над морськими районами або створення перешкод іноземному судноплавству.

Аналітики припускають, що груднево-січневі маневри могли бути тренуванням мобілізації, сигналом регіональним гравцям або підготовкою до сценаріїв у "сірій зоні", зокрема навколо Тайваню та у відносинах з Японією і США.

У Пекіні ці підозри відкидають. Посольство Китаю в США заявило, що Східнокитайське море є важливим районом зимової риболовлі, а висока концентрація суден у період з листопада по лютий є "цілком нормальною". Китайська сторона назвала звинувачення у використанні "морського ополчення" проявом "злих намірів".

Напруга в Азії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Китай заборонив експорт до Японії товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

До того ж, Китай та Японія вже не вперше запроваджують санкції проти один одного. Зокрема, у червні 2024 року Японія запровадила торговельні обмеження проти китайських компаній, які підтримали російсько-українську війну.

Паралельно триває напруга навколо Тайваню. Китай вважає Тайвань своєю суверенною територією, однак тривалий час офіційний Пекін виступав за мирне повернення цієї країни. Наприкінці грудня 2025 року стало відомо про можливу підготовку Піднебесної до нападу на острів.

Вторгнення Китаю на Тайвань, за даними ЗМІ, може відбутися вже у листопаді 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: