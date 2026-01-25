Сі Цзіньпін прибирав 'генерала №1': армію Китаю сколихнула масштабна чистка, - WSJ

Під слідством опинилися одразу два ключові генерали. Пекін посилює боротьбу з корупцією та нелояльністю у збройних силах.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав розслідування щодо свого найвпливовішого військового соратника, що стало наймасштабнішою реорганізацією збройних сил країни за останні десятиліття. Крок спрямований на посилення боротьби з військовою корупцією та політичною нелояльністю, пише The Wall Street Journal.

Генерал Чжан Юся, старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Компартії Китаю та фактичний генерал №1 у країні, перебуває під слідством за "серйозні порушення партійної дисципліни та державних законів".

Разом із ним розслідують і діяльність генерала Лю Чженьлі – начальника Об’єднаного штабу збройних сил Китаю, відповідального за планування бойових дій і військові операції. Йому також інкримінують аналогічні порушення.

Удар по еліті модернізації армії

Чжан і Лю були ключовими фігурами у програмі модернізації китайських збройних сил та належали до небагатьох генералів із реальним бойовим досвідом. Їхнє усунення демонструє масштаб прагнень Сі Цзіньпіна очистити армію від офіцерів, яких вважають корумпованими або політично ненадійними.

За останні роки в Китаї було повалено десятки високопоставлених військових і керівників оборонної промисловості, що ставить під сумнів заявлену мету Пекіна створити бойові сили, здатні на рівних протистояти Заходу.

Жорстка публічна критика

Офіційна газета Народно-визвольної армії Китаю опублікувала редакційну статтю з різкою критикою Чжана та Лю. У матеріалі зазначається, що вони підірвали авторитет Сі Цзіньпіна, сприяли політичним і корупційним проблемам у військах та послабили контроль Компартії над армією.

"Їхні неправомірні дії мали надзвичайно негативний вплив на партію, націю та збройні сили", – наголосило видання.

