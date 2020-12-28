З 1 березня 2021 року в Китаї зможуть притягати дітей віком від 12 років до кримінальної відповідальності.

Всекитайські збори народних представників схвалили поправки до кримінального законодавства країни, змінивши, зокрема, мінімальний вік, з якого починається кримінальна відповідальність за низку злочинів.

Читайте такожАмериканським бойскаутам приписують близько 100 тисяч секс-злочинівТак, з 1 березня 2021 року, коли поправки вступлять в силу, в Китаї зможуть залучати дітей у віці від 12 років до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, умисне завдання травм, що спричинили собою смерть, і за завдання тяжких каліцтв особливо жорстокими способами.

В даний час вік для притягнення до кримінальної відповідальності у Китаї становить 16 років, проте за низку тяжких злочинів, включаючи згвалтування, пограбування і умисне вбивство, притягували і підлітків у віці від 14 років. Але, як наголошується в коментарях до поправок "в останні роки в багатьох місцях тяжкі злочини скоювалися неповнолітніми у віці до 14 років, і через це почастішали заклики представників різних соціальних верств про перегляд віку для притягнення до кримінальної відповідальності", передає kommersant.

Як повідомляє South China Morning Post з посиланням на дані в китайських державних ЗМІ, в 2017 році на частку малолітніх злочинців у віці до 14 років припадали 20% всіх злочинів неповнолітніх. У 2009 році ця частка становила 12,3%. В якості одного з недавніх прикладів газета наводить вбивство 10-річної дівчинки в жовтні 2019 року, скоєне 13-річним підлітком з Даляня.

Китай, за даними Amnesty International, входить в коло країн, що застосовують смертну кару щодо неповнолітніх злочинців.

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Автор: УНІАН