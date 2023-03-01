Вони просувають тезу про те, що війну в Україні спровокувало НАТО.

Китай витрачає мільярди доларів на проросійську дезінформацію, в тому числі і про війну в Україні.

Про це заявив координатор Центру глобальної взаємодії Держдепу США Джеймс Рубін, пише The Guardian. За його словами, Захід повільно реагує на те, що Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної" дезінформації по всьому світу, в тому числі на повідомлення, які повністю збігаються з риторикою Росії по Україні. "Колодязь отруєний китайською і російською дезінформацією - це згубно", - сказав Рубін.

Координатор зазначив, що Пекін діє глобально і витрачає на дезінформацію більше грошей, ніж Москва. Китай повторює і поширює тези Росії "про війну, яку розв'язала НАТО", додав він.

Відео дня

Рубін сказав, що деякі країни глобального півдня навіть не можуть визнати, що це вторгнення, не кажучи вже про вибір сторони. "Для деяких африканських країн, для деяких азіатських країн Україна - це війна далеко. Вони вважають, що не отримують достатньої уваги із Заходу, і крапка, всі до одного. Це змушує деяких з них дивитися на цю війну через цю призму", - підкреслив він.

Позиція Китаю щодо війни

Як відомо, з початку повномасштабної війни Китай офіційно не займав бік України чи Росії. Однак влітку в МЗС України заявляли, що на рівні наративів китайська інтерпретація причин війни збігається з російською.

У лютому Пекін заявив, що озвучить свою позицію щодо війни в Україні. Вони оприлюднили документ, в якому запропонували політичне врегулювання "кризи в Україні".

У прес-релізі Китай запропонував всім "проявляти стриманість" і домогтися всебічного режиму припинення вогню, проте не назвав РФ агресором і не вказав, що саме вона почала повномасштабну війну.

Позицію Пекіна підтримали влада Казахстану і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Президент Володимир Зеленський заявив, що китайській стороні передали сигнал про те, що українська сторона хотіла б зустрітися з ними.

Вас також можуть зацікавити новини: