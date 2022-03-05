Серед конфіскованого майна - вілли, будинки, яхти.

Фінансова поліція Італії конфіскувала вілли, будинки і яхти на суму 143 мільйони євро (понад 150 мільйонів доларів США) у п'яти російських олігархів.

Про це йдеться в заяві поліції в суботу, передає CNN.

Згідно із заявою, спеціальний підрозділ фінансової поліції у співпраці з підрозділом економічної та фінансової поліції імперії і військово-морським оперативним управлінням Генуї в п'ятницю виконав наказ про заморожування активів щодо кількох російських олігархів.

Накази про заморожування були виконані щодо наступних осіб:

Олексій Олександрович Мордашов: яхта Lady M, що стоїть в порту Імперії, вартістю близько 65 млн євро (близько $71 млн)

Геннадій Миколайович Тимченко: яхта "Лена", що стоїть в порту Сан-Ремо, вартістю близько 50 мільйонів євро (близько 55 мільйонів доларів)

Алішер Усманов: нерухомість, розташована в Гольфо-дель-Певеро в Арзакені, вартістю близько 17 мільйонів євро (близько 18 мільйонів доларів).

Володимир Рудольфович Соловйов: нерухомість в провінції Комо вартістю близько 8 млн євро (близько 8,7 млн доларів)

Олег Савченко: вілла сімнадцятого століття під назвою "Вілла Лаццарескі", розташована в провінції Лукка, вартістю близько 3 мільйонів євро (близько 3,3 мільйона доларів).

Ці обмежувальні заходи були введені після того, як Рада ЄС ввела санкції проти ряду фізичних і юридичних осіб у зв'язку з військовою агресією Росії проти України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина конфіскували яхту російського мільярдера Алішера Усманова. Судно Dilbar, що належить Усманову, - найбільша моторна яхта у світі з водотоннажністю 15 тис. 917 тонн, на ній розташований найбільший басейн, коли-небудь встановлений на яхті, два вертолітні майданчики, сауна, салон краси і тренажерний зал. Усманов купив Dilbar в 2016 році за $ 600 млн, її будували на замовлення протягом 52 місяців. З жовтня 2021 року ця яхта перебувала в порту Гамбурга на модернізації.

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