На такі звинувачення відповіли у МЗС Китаю.

В Китае ответили на заявления президента Украины Владимира Зеленского о Саммите мира в Швейцарии. Пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Китай никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны, пишет The Guardian.

По ее словам, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мероприятий в этом конфликте должны быть признаны. Такие слова прозвучали после обвинений Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются ослабить запланированный Украиной глобальный саммит мира.

В то же время Мао добавила, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. Она подчеркнула, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".

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"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", - отметила она.

Позиция Китая по Саммиту мира в Швейцарии: что сказал Зеленский

Как писал УНИАН, президент Украины во время общения с представителями иностранных СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" заявил, что Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира. По его словам, Украине "очень странно и больно видеть, как Китай помогает России" сорвать это мероприятие.

"Россия, к сожалению, пользуясь влиянием Китая на регион, делает все - пользуясь китайскими дипломатами, чтобы сорвать Саммит мира. К сожалению, что такая большая независимая страна, мощная как Китай, является инструментом в руках Путина", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский добавил, что на сегодня у Украины мощных контактов с Китаем нет, ведь этого не хочет китайская сторона.

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