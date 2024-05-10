Зараз найбільший вплив на Москву має саме Пекін, каже він.

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель назвав "формулу миру" Володимира Зеленського єдиним дієвим мирним планом щодо завершення війни.

В інтерв'ю Euronews він сказав, що так званий мирний план Китаю - це лише набір бажаних міркувань і думок. Наразі єдиним мирним планом залишається пропозиція України, однак Москва її не прийме, переконаний дипломат.

"Давайте подивимося правді в очі. Подобається вам це чи ні, але реальність така, що Путін продовжує казати: "У мене є військові цілі, і доки я не доб'юся цих військових цілей, я продовжуватиму воювати". Тож мирні плани - це добре, але вам потрібен хтось, хто хоче говорити про мир", - сказав він. Відео дня

Боррель від початку повномасштабного вторгнення РФ говорив, що Пекін має зіграти свою роль у наближенні миру, використавши свій вплив на Москву.

"Тоді мене сильно критикували, тому що Китай, безумовно, на боці Росії. Але навіть якщо він на боці Росії, я вважаю, що Китай повинен зіграти свою роль. Китай - постійний член Ради Безпеки. Саме Китай має найбільший вплив на Росію. Досі Китай не постачав зброю Росії", - додав дипломат.

Мирний план України: головні тези

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський представив лідерам "Великої двадцятки" мирну формулу з 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення військ РФ і припинення бойових дій;

трибунал для винних і компенсація збитків;

протидія екоциду;

гарантії безпеки для України;

фіксація закінчення війни.

Росія категорично відмовляється обговорювати пропозицію України. Також Москва заявила, що не братиме участі в "Глобальному саміті миру", який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Глава російського МЗС Сергій Лавров продовжує запевняти, що вони не відмовляються від переговорів про завершення війни. При цьому він каже, що в Україні та на Заході "розмовляти нема з ким".

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