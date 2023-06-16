За минулий рік вони поставили в РФ товарів на $71 млн.

Німецька компанія Hugo Boss, яка виробляє одяг, аксесуари та парфуми, всупереч обіцянкам продовжила працювати в Росії.

За рік після початку повномасштабної війни в Україні компанія поставила своїй дочірній компанії в РФ товарів на $71 млн, пише Zeit Online,

На початку березня 2022 року Hugo Boss стверджувала, що припинила власний роздрібний та онлайн-бізнес у Росії. Однак при цьому вартість поставлених у РФ товарів зросла на 7,5%. Крім того, Hugo Boss опинився в лідерах із заробітків преміальних брендів у Росії в 2022 році. Дохід компанії сягнув 6,27 млрд рублів ($75 млн).

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Як відомо, за часів нацистської Німеччини Hugo Boss займалася пошиттям уніформи для Вермахту, СС і Гітлер'югенду. Після цього компанія досить довго намагалась відбілити свій імідж та позбутися всіх нагадувань про таке своє минуле. У 2000 році під тиском громадськості Hugo Boss навіть вступила до фонду "Пам'ять, відповідальність, майбутнє", який створили великі німецькі фірми для виплат компенсацій колишнім підневільним робітникам.

Основні виробничі потужності Hugo Boss розташовані в Туреччині. Парфумерія цього бренда випускається за ліцензією компанією Procter & Gamble, яка також продовжує працювати в РФ.

Відомі бренди, які покинули Росію

Одними з перших Російську Федерацію після вторгнення в Україну покинули Zara, Bershka та Pull&Bear.

Слідом за ними другий за величиною в світі роздрібний продавець одягу H&M вирішив згорнути свій бізнес в Росії.

У березні 2023 року Всесвітньо відома австрійська компанія Swarovski, яка виробляє прикраси зі скла та стразів, оголосила про бажання повністю припинити свою діяльність у Росії.

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