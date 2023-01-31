Іноземні компанії, які остаточно пішли з РФ, забезпечували роботою понад 307 тис. осіб.

Лише 6% міжнародного бізнесу, представленого на російському ринку до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, остаточно згорнули свою діяльність в Росії.

Про це йдеться у щотижневому моніторингу аналітичного центру при Київській школі економіки (KSE Institute) щодо впливу виходу іноземних компаній на економіку РФ.

"Станом на 29 січня 179 (або 6%) іноземних компаній пішли з Росії. За останній тиждень до категорії "вийшли" додалося 2 компанії. Наразі 1 тис. 159 (38%) міжнародних бізнесів згорнули російські операції і виходять. Водночас 491 компанія, або 16%, скоротила поточні операції та продовжує вичікувати. Ще 1 тис. 218 (40%) іноземних підприємств продовжують працювати в РФ без змін", - сказано в повідомленні.

Відео дня

За підрахунками аналітиків, іноземні компанії, які остаточно пішли з РФ, забезпечували роботою щонайменше 307,6 тис. осіб (22,1% персоналу міжнародних компаній, представлених в Росії), їхній річний дохід складав 42,1 млрд дол., капітал компаній оцінювався у 34,4 млрд дол., а вартість активів сягала 37,1 млрд дол. У 2021 році вони сплатили 3,3 млрд дол. податків, що дорівнює 13,4% від загальної суми податків, сплачених іноземним бізнесом до російських бюджетів усіх рівнів.

Зазначається, що в останній довоєнний рік товарообіг між РФ і Польщею складав 22,5 млрд дол. За підрахунками KSE Institute, 2 із 50 (4%) польських компаній завершили продаж своїх акції та остаточно пішли з РФ. 64% компаній із Польщі призупинили свою діяльність та перебувають у процесі виходу. Ще 24% – чекають, обмеживши діяльність. І лише 8% все ще залишаються в РФ. Компанії, які вийшли, генерували близько 43% виручки польських компаній на російському ринку.

"Остаточно пішли з РФ розробник одягу LPP та виробник замороженої продукції Hortex. Згортають свою діяльність у Росії, зокрема, польська мережа магазинів Żabka та нафтовий концерн Orlen. При цьому поки що вичікують такі компанії, як виробник упаковок для напоїв Canpack та фармацевтичний завод Polpharma, який виробляє ліки для кардіології, гастроентерології та неврології", - повідомили аналітики.

Наслідки війни в Україні для Росії

Як повідомляв УНІАН, вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року призвело до падіння російських акцій – на кінець 2022 року вони впали в ціні найнижче, ніж інші цінні папери в усьому світі.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній. Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, так як запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки.

29 вересня в The Insider повідомили, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

Вас також можуть зацікавити новини: