Таке рішення частково пов'язано з тим, що під час пандемії коронавірусу в минулому році багато працівників відчували втому.

Компанія Nike надала співробітникам свого головного офісу в Орегоні тижневу оплачувану відпустку через ризик вигорання.

Про це глава відділу аналітики Метт Марраццо розповів в LinkedIn.

Таким чином працівникам вирішили дати можливість підтримати психологічне здоров'я.

Як зазначив Мараццо, це не просто тиждень відпустки, а "визнання того, що можна віддавати пріоритет психічному здоров'ю і при цьому виконувати роботу".

Читайте такожІндонезія відправить тисячі держслужбовців на віддалену роботу на БаліПов'язано це частково з тим, що під час пандемії коронавірусу торік багато хто з працівників відчували втому.

"Всі наші керівники посилають чіткий сигнал: знайдіть час, щоб відпочити, позбутися стресу і провести час зі своїми близькими. Не працювати", – написав Марраццо.

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Автор: Катерина Шварц