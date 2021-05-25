На цей час в Нідерландах є кілька політиків з вигоранням.

Міністр економіки і кліматичної політики Нідерландів Бас ван'т Ваут протягом мінімум трьох місяців не працюватиме через вигорання.

Про це йдеться в повідомленні уряду Нідерландів, передає Європейська правда.

В уряді зазначили, що замінювати ван'т Ваута на посаді буде міністр закордонних справ Стеф Блок, а посада самого Блока тимчасово перейде міністру іноземної торгівлі та співробітництва з розвитку Сігріду Каагу.

Через масштаби міністра економіки і кліматичної політики в цьому відомстві буде створена посада додаткового державного секретаря.

В уряді також побажали ван'т Вауту успішного відновлення.

Зазначається, що на цей час в Нідерландах є кілька політиків з вигоранням.

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Бас ван'т Ваут: що відомо

Відзначається, що Бас ван'т Ваут вступив на посаду 20 січня. Його попередник Ерік Вібес подав у відставку за тиждень до цього через відповідальність у справі про пільги. До цього ван'т Ваут був державним секретарем з питань соціальних питань та зайнятості.

Ван'т Ваут був у першій десятці виборчого списку своєї партії, з якою він пройшов до парламенту в 2012 році. Раніше він був політичним помічником чинного прем'єра Марка Рютте.

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Автор: Олександр Топчій