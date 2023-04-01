Після навчання службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам поліції Київщини.

Поліція Київської області отримала 11 службових собак, які закінчили тренування в Нідерландах.

Як повідомиляє прес-служба поліції Київщини, крім бельгійських вівчарок малінуа, цього разу також передали і дві німецькі. Всі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах за напрямком пошук вибухових речовин і зброї.

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Після навчання службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам поліції Київщини з метою залучення їх в спеціальних операціях, а також на прифронтових територіях для допомоги по розмінуванню, виявленню незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

Ситуація з розмінуванням в Україні - деталі

Зважаючи на те, що 30% території заміновано, в Україні буде створений Центр з організації гуманітарного розмінування.

На сьогодні близько 250 тис. квадратних кілометрів України забруднене вибухонебезпечними пристроями – це майже половина території нашої країни чи площа всієї Британії.

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