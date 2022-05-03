Ці бронежилети призначаються для собак, які залучатимуться на службу в небезпечних районах.

Поліцейські-кінологи зі США передали українським прикордонникам бронежилети для службових собак.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що за кордоном службові собаки поліцейських, прикордонників та саперів обов'язково мають на собі бронежилети.

"Тож тепер і наші чотирилапі помічники, які залучатимуться на службу в небезпечних районах, теж будуть захищені. Такий жилет здатен захистити собаку від уламків, вогнепальної, холодної зброї, від ударів камінням та палицями і не заважають рухатися", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні є песик Патрон, який допомагає чернігівським саперам розміновувати деокуповані території. Патрон після вторгнення РФ став сапером та підкорив серця українців. При цьому Патрон зовсім не службовий пес. Два роки тому керівник піротехнічної групи Чернігівщини подарував його своєму синові. Пес має родовід, його готували для виставок та змагань. Проте з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну Патрон став сапером. Він змалечку вивчав різні запахи пороху, але навмисно його розмінувальником не робили.

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