За словами американського президента, Україна та США майже домовилися про угоду.

Україна отримає від угоди про корисні копалини "право воювати далі" та "багато озброєння й військової техніки". Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає CNN.

Коли в американського лідера запитали, що Україна отримає від угоди, Трамп відповів:

"350 мільярдів доларів (можливо йдеться про борг за надану допомогу, однак президент США не уточнив - УНІАН) і багато обладнання, військової техніки та право далі воювати".

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За словами Трампа, Україна та США майже домовилися про угоду щодо корисних копалин та "багатьох інших речей".

Водночас він наголосив, що США розглянуть питання майбутньої безпеки України "пізніше".

"Я говорив про це з Росією. Здавалося, у них з цим не було проблем. Тож я думаю, що вони розуміють… як тільки ми це зробимо, вони не повернуться", - вважає американський президент.

Також Трамп прокоментував візит Зеленського до США:

"Я чув, що (Зеленський - УНІАН) приїжджає в п'ятницю. Звісно, я не проти, якщо він захоче, і він захоче підписати її разом зі мною. І я розумію, що це велика справа, дуже велика справа".

Угода про корисні копалини - останні новини

Раніше видання Financial Times повідомило, що Україна і США погодили деталі угоди про корисні копалини. За словами співрозмовників FT, партнерам вдалося домовитися про набагато вигідніші умови договору.

Водночас CNN писало, що США опираються включенню гарантій безпеки в угоду про корисні копалини. Джерело видання зазначило, що Київ вилучив з проєкту угоди найбільш проблемні моменти та сподівається, що вони будуть обговорені під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

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