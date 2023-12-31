Маргрете ІІ після 52 років правління залишає трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку.

Королева Данії Маргрете ІІ залишає королівський престол. Про це вона заявила у своїй новорічній промові.

"Я залишаю трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку", – заявила королева.

Зміна престолу відбудеться 14 січня 2024 року, коли кронпринц Фредерік стане королем Данії.

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"Я вирішила, що зараз настав відповідний час. 14 січня 2024 року – через 52 роки після того, як я стала наступницею мого улюбленого батька – я залишу посаду королеви Данії", – сказала Маргрете.

Протягом 2023 року королева перенесла операцію на спині.

"Операція, природно, також дала привід для роздумів про майбутнє – чи не настав час передати відповідальність наступному поколінню", – зазначила монарх.

Стосунки Данії з Україною

У грудні стало відомо, що Данія готує нову військову допомогу для України на майже мільярд євро. До нового пакету мають увійти боєприпаси, танки, дрони та інше обладнання.

"Ми виступаємо рішуче на стороні України. У Данії ми тепер зобов'язалися виділити понад 8 мільярдів євро на підтримку України і ми разом з партнерами надамо F16", - наголосила голова уряду Данії Метте Фредеріксен.

У серпні Данія оголосила про передачу Україні винищувачів F-16. Тоді Фредеріксен підкреслила, що Данія разом із Нідерландами стануть першими країнами, які це зроблять.

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