Автори доповіді розкритикували лідерів багатих країн, які "в обхід міжнародного співробітництва скупили більшу частину вакцин у світі, майже нічого не залишивши іншим країнам".

Пандемія коронавірусу в світі виявила системну нерівність і пригнічення через недосконалість міжнародної політичної системи.

Читайте такожПрем'єр Чехії: ЄС "змушує" нас купувати російську вакцину до отримання європейського сертифікатуПро це йдеться в щорічній доповіді правозахисної організації Amnesty International. У доповіді представлено аналіз тенденцій у сфері прав людини в 2020 році, всього він охоплює 149 країн.

"Пандемія COVID-19 різко оголила і посилила нерівність всередині країн і між ними, а також продемонструвала кричуще нехтування наших лідерів загальнолюдськими цінностями", - сказала генеральний секретар Amnesty International Агнес Калламар, її слова наводяться на сайті організації, передає kommersant.

Автори доповіді розкритикували лідерів багатих країн, які "в обхід міжнародного співробітництва скупили більшу частину вакцин у світі, майже нічого не залишивши іншим країнам". Як приклад організація назвала дії колишнього президента США Дональда Трампа. Також йдеться про уряд Китаю, який перешкоджав спробам медичних працівників і журналістів повідомити про вірус на ранньому етапі.

На думку Amnesty International, влада деяких стан Європи і Центральної Азії використовують пандемію для розширення своїх повноважень, придушення свобод і ігнорування зобов'язань у сфері прав людини. Особливо негативно пандемія позначилася на етнічних меншинах, біженцях, літніх людях і жінках, сказано в доповіді.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що пандемія COVID-19 викликала хаос в кожній країні і кожній економіці. Він назвав світову кризу через пандемію найгіршою за століття. При цьому ВООЗ повідомляла, що нерівність в поставках вакцин від коронавірусу серед країн з високим і низьким рівнем доходу підриває зусилля в боротьбі з пандемією.

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Автор: Ірина Погоріла