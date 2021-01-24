У різних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що генерал використовував своє службове становище для того, щоб поставити собі і своїм підлеглим вакцину від коронавірусу позачергово.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Іспанії генерал Мігель Анхель Вільярроя пішов у відставку через скандал з вакцинацією.

Про це передає El Mundo.

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У різних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що генерал використовував своє службове становище для того, щоб поставити собі та своїм підлеглим вакцину від коронавірусу позачергово. Начальник Генштабу в листі Міністру оборони заявив, що не порушував встановлених правил, проте все ж попросив про відставку.

Що цьому передувало

В Іспанії поставлять на облік усіх, хто відмовився зробити щеплення від коронавірусу. Вакцинація при цьому буде добровільною. Можливо, щеплення повинні будуть зробити навіть ті, хто перехворів на COVID-19.

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Автор: УНІАН