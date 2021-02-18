Ватикан попередив співробітників про ризик втратити роботу в разі відмови від вакцинації проти коронавірусу без поважних причин для здоров'я.
Відповідний указ, що датується 8 лютого, підписав губернатор Ватикану Джузеппе Бертелло, повідомляє Reuters.
В указі йдеться, що вакцинація є "відповідальним вибором" через ризик заподіяння шкоди іншим людям.
Тим, кому не можна робити щеплення за станом здоров'я, можуть надати іншу посаду. Імовірно ту, на якій вони будуть контактувати з меншою кількістю людей. При цьому, вони отримуватимуть таку ж зарплату, навіть якщо це буде пониженням на посаді.
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При цьому в указі підкреслюється, що до тих, хто відмовляється вакцинуватися без достатніх підстав, буде застосовано дію спеціального положення закону про права та обов'язки співробітників від 2011 року.
В одній з його статей сказано, що відмова співробітників від "превентивних заходів", може мати "різного ступеня наслідки", і може "призвести до звільнення".
Коронавірус у Ватикані
У Ватикані зареєстровано менш як 30 випадків коронавірусу, більшість з них - серед Швейцарської гвардії, співробітники якої проживають в комунальних казармах.
У Ватикані, який є найменшою державою в світі і займає 43 га землі, працює кілька тисяч людей. Більшість із них проживають в Італії. Програма вакцинації у Ватикані почалася в січні, і 84-річний Папа Франциск був одним із перших, хто отримав щеплення.
Відзначається, що Папа Римський Франциск є великим прихильником вакцин для запобігання поширенню коронавірусу.
"Це моральний вибір, оскільки ви граєте зі своїм здоров'ям, своїм життям, але ви також граєте в азартні ігри з життями інших", - сказав Франциск у січні.
Ватикан запровадив обов'язкову вакцинацію для журналістів, які супроводжуватимуть Папу Франциска під час його поїздки до Іраку наступного місяця.
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