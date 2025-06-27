Поляки бояться, що ця допомога послаблює польську армію.

Майже половина поляків вважають, що їхня країна повинна скоротити або повністю скасувати військову допомогу Україні, хоча польський уряд ще рік тому заявив, що більше не може постачати зброю Україні. Про це свідчать результати нового соціологічного опитування, проведеного на замовлення фонду Stand With Ukraine та порталу Defence24.

"Поляки продовжують декларувати солідарність з Україною, але вона не є безумовною. Хоча понад половина суспільства схвалює дипломатичну підтримку, відповіді на наступні запитання показують, що ентузіазм щодо поглиблення відносин з Україною явно обмежений", – пише видання.

Так, на запитання, чи повинна Польща підтримувати Україну дипломатично на міжнародній арені, 52% респондентів відповіли ствердно, тоді як 29% були проти.

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Разом з тим аж 46% респондентів вважають, що військову допомогу Україні слід скоротити або призупинити. На подальшу економічну підтримку України згодні лише 35% респондентів, тоді як 44% виступають проти неї. Серед основних причин — страх подальшого роззброєння польської армії та сумніви щодо прозорості наданої допомоги.

Крім того, поляки явно не бажають відправляти своїх солдатів до України — навіть у майбутньому, у рамках миротворчих місій. Лише 15% респондентів підтримують таку ідею, тоді як 64% виступають проти.

Разом з тим 44% респондентів вважають, що підтримка, яку Польща надає Україні, покращує безпеку самих поляків. Протилежну думку висловили 37% респондентів.

Ставлення до українців в Європі погіршилося

Як писав УНІАН, останнім часом ставлення до українських біженців в Європі погіршилося. Особливо в Чехії та Польщі. За словами соціологів, не в останню чергу через те, що місцеві заздрять тим виплатам, які отримують українці.

Також ми розповідали, що одна з найбагатших країн Європи, Швейцарія, має намір різко обмежити прийом українських біженців. Зокрема двері закриють для тих, хто походить із тилових регіонів, які швейцарські чиновники вважають "безпечними".

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