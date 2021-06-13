Вакцини проти коронавірусу будуть розподілені по каналах міжнародного механізму Covax.

Держави "Великої сімки" (G7) виділять бідним країнам понад 2 млрд доз вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє DW із посиланням на копію проекту заключного комюніке саміту G7 в британському графстві Корнуолл.

Велика частина доз буде розподілена по каналах міжнародного механізму Covax. Основне фінансування забезпечать провідні західні індустріальні країни, особливо Євросоюз.

У документі наголошується, що тільки з лютого отримані обіцянки щодо фінансування або постачання одного мільярда доз антікоронавірусних вакцин. До цього числа входять майже півмільярда доз, обіцяних США на період 2021-2022 років, і 100 млн доз, що виділяються Великою Британією. На відміну від Євросоюзу, США лише зараз дозволили експорт антикоронавірусних вакцин.

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"Ми працюємо з приватним сектором, країнами G20 й іншими державами, щоб найближчими місяцями ще збільшити ці цифри", - йдеться в проекті заключного комюніке саміту G7.

У самих країнах "Великої сімки" до кінця року буде вироблено на експорт ще 700 млн доз вакцин. Половина з них призначена для країн, що не входять до G7.

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Автор: Тамара Отовська