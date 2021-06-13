Держави "Великої сімки" (G7) виділять бідним країнам понад 2 млрд доз вакцин проти коронавірусу.
Про це повідомляє DW із посиланням на копію проекту заключного комюніке саміту G7 в британському графстві Корнуолл.
Велика частина доз буде розподілена по каналах міжнародного механізму Covax. Основне фінансування забезпечать провідні західні індустріальні країни, особливо Євросоюз.
У документі наголошується, що тільки з лютого отримані обіцянки щодо фінансування або постачання одного мільярда доз антікоронавірусних вакцин. До цього числа входять майже півмільярда доз, обіцяних США на період 2021-2022 років, і 100 млн доз, що виділяються Великою Британією. На відміну від Євросоюзу, США лише зараз дозволили експорт антикоронавірусних вакцин.
Читайте такожДжонсон пообіцяв подарувати 30 мільйонів доз вакцини від COVID-19 бідним країнам до кінця року
"Ми працюємо з приватним сектором, країнами G20 й іншими державами, щоб найближчими місяцями ще збільшити ці цифри", - йдеться в проекті заключного комюніке саміту G7.
У самих країнах "Великої сімки" до кінця року буде вироблено на експорт ще 700 млн доз вакцин. Половина з них призначена для країн, що не входять до G7.
Вас також можуть зацікавити новини
- У ВООЗ назвали вартість вакцинації від коронавірусу населення планети
- У США вважають правдоподібним витік COVID-19 з лабораторії в Ухані - ЗМІ
- Посли Євросоюзу схвалили паспорти вакцинації для туристів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram