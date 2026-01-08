У Путіна могла з’явитися '‎секретна яхта'‎, яка маскується під ‎звичайне‎ судно, – ЗМІ

Великі розміри дозволяють вмістити чотири малі човни і два вертольоти.

Отримане російськими рятувальниками судно "Воєвода" проєкту 23700 може мати подвійне призначення. Про це повідомляє портал The War Zone.

Незважаючи на те, що "Воєводу" було передано до складу Морської рятувальної служби, в самій Росії лунають твердження, що вона може слугувати "президентським судном".

В деяких колах її прямо називають "яхтою Путіна", хоча залишаються очевидні питання щодо реалістичності такого припущення.

Передусім звертають на себе розміри судна. Відомо, що "Воєвода" має водотоннажність 7500 тонн, довжину 111 м та ширину 24 м. Швидкість судна становить 22 вузли, а дальність плавання – 5000 миль. Великі розміри дозволяють вмістити чотири малі човни і два вертольоти.

Офіційно "Воєвода" призначена для проведення та підтримки широкого спектру морських рятувальних операцій, у тому числі за межами Балтійського моря. Судно може транспортувати, розгортати та постачати пошуково-рятувальне обладнання, включаючи малі човни.

Фахівці звернули увагу на те, що судно "підозріло добре" обладнане з точки зору розміщення екіпажу.

Воно отримало різноманітні зручності, зокрема, вісім житлових блоків із спальнями, ванними кімнатами та кабінетами, конференц-зал та пасажирську кают-компанію з буфетом. Подібне зазвичай можна побачити на великих океанських суднах.

Ще під час будівництва почали виникати питання щодо фактичної ролі судна.

У 2017 році джерела в суднобудівній галузі висловили сумніви щодо того, що судно буде використовуватися для рятувальних операцій. Вони припустили, що це, швидше за все, "спеціальне судно подвійного призначення" або "яхта для високопоставлених осіб".

"Архітектура цього судна та описана функціональність більше нагадують популярний зараз тип експедиційних яхт. Однак дизайн є дуже утилітарним і не відповідає повноцінній яхті для приватного клієнта, але, можливо, це зроблено навмисно", – зазначив Олександр Богдашевський, який є директором компанії-будівника яхт.

За його словами, є всі підстави вважати, що справжнє призначення судна не відповідає заявленим цілям, і що воно буде використовуватися для конкретних потреб дуже високопоставлених урядовців РФ.

Серед інших помітних особливостей "Воєводи" – елегантне синьо-біле забарвлення корпусу, яке контрастує з рештою флоту російської Морської рятувальної служби.

Якщо "Воєвода" дійсно буде використовуватися як президентська яхта, вона повинна мати додаткові функції. Це включає в себе складну систему зв'язку та потужний комплекс засобів самооборони. Це особливо важливо з огляду на зростаючу загрозу з боку різних типів безпілотників.

Російське суднобудування – інші новини

Варто сказати, що Росія має досвід будівництва суден подвійного призначення, які стирають межі між цивільним та військовим застосуванням.

Прикладом цього є проєкт 23550 – криголам, озброєний гарматою, який має можливість подальшого збільшення вогневої потужності, включаючи додавання крилатих ракет.

Нагадаємо, у минулому році на базі Північного флоту у Північноморську відбулася церемонія підйому військово-морського прапора на головному патрульному кораблі льодового класу проєкту 23550 "Іван Папанін".

