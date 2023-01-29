Водночас зниження залежності російських військових від "вагнерівців" під Бахмутом зменшує вплив Пригожина у РФ.

Кремль звернувся до власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, щоб пережити важкий період після кульмінації наступу російських військових у Луганській області влітку 2022 року.

На думку аналітиків ISW, це ввело Пригожина в оману, змусивши його переоцінити своє значення у російській армії та політичній сфері. Водночас зниження залежності армії РФ від сил ПВК навколо Бахмута зменшує його вплив.

За словами експертів, Кремль, ймовірно, вже поступово позбавляє Пригожина привілеїв. Міноборони Росії зробило нові зусилля з професіоналізації армії. У разі успіху вони призведуть до маргіналізації паралельних військових формувань, таких як ПВК "Вагнера".

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Зазначається, що Пригожин відчуває та компенсує зниження свого впливу. Зокрема, він почав нападати на націоналістичну фракцію ветеранів. Попри це, йому висунули звинувачення у хабарництві, які можуть ще більше підірвати його репутацію незалежно від їхньої обґрунтованості.

ПВК "Вагнера": останні новини

Дещо раніше американський уряд офіційно визнав "групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією і запровадив санкції проти неї і пов'язаних з нею осіб і компаній

За даними ГУР, Пригожин безпосередньо не керує бойовими загонами. Його функція переважно медійна та політична. Крім того, він займається фінансування та забезпеченням ресурсної бази.

28 січня командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Євген Оропай заявив, що ЗСУ повністю контролюють Бахмут, "Вагнера" більше немає.

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