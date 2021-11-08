Білка, в якої виявили сказ, померла, а постраждалі проходять курс імунізації.

У Чернівцях наклали карантинні обмеження на дві вулиці через підтверджений випадок сказу у білки, яка покусала двох людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Чернівецької міської ради.

Зазначається, що напередодні у білки, яка покусала двох місцевих жителів, виявили сказ.

"Через цей випадок на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський накладають карантинні обмеження. Також зоною ризику є вулиця Садова та Центральний парк культури й відпочинку ім. Тараса Шевченка", – повідомили у прес-службі міськради.

У мерії також додали, що через накладений карантин здійснять обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, аби ліквідувати вогнище сказу, а також проведуть вимушену дезінфекцію в районі вилову та перетримки білки. Разом з тим у міськраді додали, що скажена білка померла, а постраждалі проходять курс імунізації проти сказу.

Читайте такожЗапаслива білка "начинила" машину 70 кілограмами горіхів (фото, відео)Як уточнили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, перехожі чоловіки побачили, як у парку билися між собою кішка та білка, вони намагались врятувати останню. Тоді тварина і вкусила чоловіків. Її впіймали та передали волонтерам у приватний притулок.

Пізніше білка померла у клітці, а під час розтину підтвердили випадок сказу.

Також у відомстві пояснили, чому карантинні обмеження запровадили на двох вулицях у різних куточках міста. За словами заступниці начальника управління Анжели Косован, карантин на вулиці Першотравневій ввели у зв’язку з тим, що вона розташована поруч із Центральним парком Чернівців, де стався цей інцидент, а на провулку Топорівському – через поруч розташований приватний центр перетримки тварин. Таким чином фахівці вибудували маршрут, де перебувала скажена тварина.

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Автор: Микола Кобилюк