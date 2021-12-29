Тварин намагалися незаконно перевезти через український кордон.

Два десятки ящірок та змій, яких вилучили на пункті пропуску "Порубне" на Буковині, загинули через неналежні умови утримання.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Поки львівські біологи оформлювали документи на вивезення їх до дитячого натуралістичного центру, минуло дві доби. За цей час тварини замерзли до смерті.

Митники повідомляли, що тварин утримують в належних теплих умовах. Утім новонароджені рептилії потребували утримання за температури в понад 40 градусів і відповідної вологості, чого забезпечено не було.

Зрештою тварин доставили до центру у вкрай тяжкому стані. Всі мали пневмонію, їх лікували антибіотиками. Два десятки ящірок та змій врятувати так і не вдалося. Рептилій, які вижили, продовжують виходжувати.

Власник тварин був оштрафований на 100 тисяч гривень.

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