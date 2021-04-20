Діас-Канель стане першим цивільним керівником Компартії.

Рауля Кастро на посту першого секретаря Комуністичної партії Куби замінить Мігель Діас-Канель.

Читайте такожКуба обрала президентаЯк передає Anadolu з посиланням на Twitter кубинської Компартії, діючий президент і другий командуючий Діас-Канель замінює Рауля Кастро, щоб зайняти найпотужнішу посаду в країні.

"Мігель Діас-Канель Бермудес обраний першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Куби на 8-му з'їзді PCC", - повідомила партія у своєму Twitter.

На ділі це означає, що Кубою керуватиме хтось, крім Фіделя або Рауля Кастро, вперше після кубинської революції 1959 року.

Народившись після революції, 60-річний Діас-Канель втілює нове покоління влади на Кубі з більш сучасним мисленням. Однак він заявив, що не змінить політичну лінію країни. Політик будував кар'єру в Комуністичній партії. Він був членом комуністичної молоді, а потім очолював комуністичну партію в двох провінціях. Після цього він був призначений міністром вищої освіти та віце-президентом у 2013 році, перш ніж стати президентом у 2019 році. Діас-Канель стане першим цивільним керівником партії.

На новій посаді Діас-Канель має боротися з найгіршою економічною кризою, з якою стикався острів майже за 30 років, спричиненою пандемією коронавірусу та санкціями, запровадженими США.

Відхід Рауля Кастро: деталі

16 квітня перший секретар ЦК Комуністичної партії Куби Рауль Кастро прийняв рішення покинути свій пост.

"Генерал армії сказав, що із задоволенням передає керівництво країною групі підготовлених лідерів, загартованих десятиліттями досвіду, прихильних революції", - сказано в заяві прес-служби партії.

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Автор: Ірина Погоріла