Також у Держдумі запропонували ватажкові ПВК "Вагнера" "застрелитися самостійно".

У Держдумі РФ пригрозили "вагнерівцям" і Пригожину відповідальністю за збиту авіацію й ліквідованих солдатів Міноборони РФ в ході заколоту. Про це заявив член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурульов, повідомляє RTVI.

"100% понесуть (відповідальність, - УНІАН.). Є закон Російської Федерації. Загинули наші (російські, - УНІАН.) військовослужбовці, загинули від ударів конкретних осіб. Хто давав команду, хто пускав ракету?" - зазначив він.

Гурульов пообіцяв: де б не перебували представники ПВК "Вагнера", Слідком РФ "розбереться досконально з цим питанням" й ухвалить рішення.

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Напередодні, 25 червня, Гурульов закликав Пригожина накласти на себе руки. "Тільки куля в лоб - єдиний порятунок і для Пригожина і для Уткіна", — так він висловився у програмі "Недільний вечір".

Член комітету Держдуми з оборони заявив, що зрадників у воєнний час потрібно знищувати. Також він запропонував ватажкові ПВК "Вагнера" "застрелитися самостійно".

Нагадаємо, раніше глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що претензій до" вагнерівців " немає після організованого Пригожиним заколоту.

Скільки техніки російської авіації збили "вагнерівці"?

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що під час свого заколоту в Росії "вагнерівці" превентивно знищили сім російських вертольотів і літак. За його словами, всього найманці знищили один літак, два бойових вертольоти і чотири транспортні вертольоти. "Транспортні вертольоти Мі-8 - це потужна техніка, яка дійсно допомагає російській армії у війні проти України", - сказав Ігнат.

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