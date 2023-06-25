Відзначається, що Лукашенко виступив лідером переговорів, тому що мав з цього вигоду.

Російська влада намагалася домовитися з ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним з 23 червня, коли він оголосив про свій марш на Москву. У підсумку "кухар Путіна" зрозумів, що перейшов межі дозволеного.

Російське видання "Медуза" пише, що з Пригожиним намагалося спілкуватися військове керівництво, співробітники адміністрації президента, керівництво Росгвардії та інші чиновники, тому що спочатку Кремль намагався вирішити ситуацію мирно. Після цього з'явилося розпорядження губернаторам про засудження дій головного "вагнерівця". Трохи пізніше Путін виступив і заговорив про зраду.

Стверджується, що вже вдень 24 червня Пригожин почав намагатися поговорити з Кремлем — нібито "намагався додзвонитися до Путіна, але президент не хотів з ним говорити".

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У російському уряді вважають, що ватажок ПВК зрозумів, що "перейшов межу", а "перспективи руху його колон туманні". У цей момент "вагнерівці" були поруч з річкою Ока, де армія і Росгвардія обладнали першу лінію оборони. На тлі того, що Пригожин не отримав підтримки від російських військових, у нього змінився настрій. У свою чергу Кремль нібито вирішив не йти на "криваве зіткнення". Переговорами займалася група чиновників, серед яких глава Адміністрації президента Антон Вайно, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев і посол Росії в Білорусі Борис Гризлов, а лідером став самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Пригожину потрібен був гідний конфідент, щоб вийти з гри зберігши обличчя. Таким виступив Лукашенко. Він любить піар і розуміє вигоду - тому і погодився", - пише видання.

При цьому "вигода" для Лукашенка полягає в тому, що він "врятував Росію як максимум від громадянської війни, а як мінімум від великої крові". Водночас російські політики вважають, що Пригожин програв – йго вже позбулися, а подробиці угоди ще будуть обговорюватися, але "колишнього впливу і ресурсів у нього не буде".

Крім того, не виключено, що все ж у керівництві міністерства оборони можуть відбутися зміни, але не на вимогу Пригожина, а через поведінку військового керівництва. Шойгу і Герасимов досі не прокоментували заколот, який послабив позиції Путіна.

"Він не міг зійти до Пригожина, але його вчора не було ніде. Він "цар"," перший", але бляха-муха, коли треба — втруться, а не змушуй за себе світити фасадом Лукашенка і перемовлятися силовиків", - вказало одне з джерел.

Тепер президенту РФ буде складніше "збирати вертикаль влади", а спроб "перевлаштувати систему" з боку "російських еліт" стане більше.

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У ніч на 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пішов маршем на Москву, звинувативши військове командування РФ у спробі ліквідувати його найманців. До ранку "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти у Ростові-на-Дону і Воронежі.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін у своєму виступі назвав заколот "зрадою" та пообіцяв притягнути винних до відповідальності. Пізніше Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, після чого "вагнерівець" наказав зупинити наступ на Москву і розгорнув найманців.

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