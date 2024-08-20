Це сталося в Коренівському районі.

Російські загарбники з 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти зазнали значних втрат у Курській області.

Про це пише пов'язаний з окупантами з російського угруповання військ "Північ" Telegram-канал "Сєвєрний". За їхніми даними, велика кількість військових загинула і дістала поранення біля населеного пункту Каучук у Коренівському районі області.

"З 810 бригади повідомляють, що вони потрапили в заміс у лісовому масиві біля Каучука. Багато 200 і 300. Помстимося", - йдеться в повідомленні Z-каналу. Відео дня

Бої в Курській області

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що під контролем Збройних сил країни перебуває понад 1250 квадратних кілометрів російської території, а також 92 населених пункти.

Також він назвав наступ на Росію найбільшою інвестицією в процес звільнення українців, які перебувають у російському полоні.

У Міністерстві оборони РФ сьогодні повідомили про створення угруповань військ "Бєлгород", "Курськ" і "Брянськ", які тепер відповідатимуть "за захист громадян і територій від атак дронів та інших засобів нападу".

Вас також можуть зацікавити новини: