Йдеться про кримінальну відповідальність за підтримку діяльності, спрямованої проти територіальної цілісності, незалежності будь-якої країни.

Сьогодні Служба державної безпеки (VDD) Латвії почала розслідування щодо висловлювань на телеканалі "ТВ Дождь" щодо підтримки російських окупаційних військ на території України, повідомляє сайт латвійської спецслужби.

В повідомленні сказано, що в програмі новин "Тут і зараз" на телеканалі "ТВ Дождь" 1 грудня прозвучали висловлювання, які "викликають підозри щодо сприяння цього телеканалу бійцям російсько-окупаційних військ".

"Під час програми її ведучий запропонував глядачам ознайомитися з умовами мобілізованих росіян на фронті та висловив надію, що телеканал уже зміг допомогти багатьом російським солдатам "екіпіровкою та елементарним забезпеченням", - зазначають у Службі державної безпеки Латвії.

При цьому наголошують, що з огляду на злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти України та її народу, надання будь-якої підтримки Росії-агресору є неприпустимим. VDD нагадує, що за прямий або опосередкований збір або передачу фінансових ресурсів чи іншого майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами території Латвійської Республіки, чия діяльність спрямована проти територіальної цілісності чи політичної цілісності, незалежності країни або іншим чином суперечить міжнародним законам, передбачена кримінальна відповідальність.

В спецслужбі Латвії наголошують, що неодноразово попереджали установи та посадових осіб, відповідальних за прийняття рішень, що перенесення діяльності так званих незалежних ЗМІ Росії до Латвії пов'язане з різними ризиками.

"По-перше, розвідувальні ризики створюють представники ЗМІ, які прибули з держави-агресора. Оскільки ці медіакомпанії та журналісти тривалий час працюють на території країни-агресора, не можна виключати, що окремі ЗМІ, які почали працювати в Латвії, або їхні представники мають зв’язки з російськими спецслужбами. Також можливий підвищений інтерес російських спецслужб до діяльності емігрантських ЗМІ в Латвії", - сказано в повідомленні.

У VDD зазначають, що друга загроза - діяльність представників російських ЗМІ в Латвії пов’язана з ризиками для безпеки латвійського інформаційного простору. "Протягом багатьох років Росія застосовувала цілеспрямовані та системні заходи впливу на громадську думку відповідно до інтересів Росії, тому існує ризик того, що повідомлення, спрямовані проти західних країн, у тому числі Латвії, можуть бути включені до контенту, створеного певними ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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