Там пояснили, що в ефірі телеканалу неприпустимі формулювання, які можуть зародити сумніви в їхній позиції.

Російський телеканал "Дождь" звільнив ведучого Олексія Коростельова після його висловлювання про допомогу з оснащенням російським мобілізованим.

Глава інформаційної служби "Дождя" Катерина Котрикадзе в ефірі повідомила, що телеканал виступає проти війни в Україні і вважає злочинною мобілізацію в Росії.

"В ефірі неприпустимі формулювання, які можуть зародити сумніви в нашій позиції, тому ми прийняли рішення з Олексієм Коростельовим з сьогоднішнього дня. Це дуже складне рішення для нас. Але керівництво "Дождя" вважає його єдино вірним і можливим. Ми приносимо вибачення за висловлювання, що прозвучали в ефірі напередодні", — підкреслила Котрикадзе.

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Телеканал "Дождь": що відомо про скандал

Як раніше повідомляв УНІАН, Коростельов в ефірі телеканалу заявив, що "Дождь" допомагав мобілізованим росіянам.

Ця заява, сприйнята як визнання в тому, що канал підтримує учасників кривавої війни проти України, викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко вже приніс вибачення.

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