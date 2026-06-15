'Це як бомбардування Нотр-Даму': у ЄС відреагували на російський удар по Лаврі

У ЄС зазначили, що Росія "вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що російський удар по Києво-Печерській лаврі для французів це як бомбардування Нотр-Даму. Як повідомляє Радіо Свобода, європейські дипломати засудили атаку РФ по об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО в Києві у ніч проти 15 червня.

"Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені", – сказав Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

На його думку, Росія "вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій". Французький міністр додав, що це "є абсолютно неприйнятним".

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Відреагувала на російську атаку і висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас.

"Минулої ночі ми знову стали свідками посилених атак на цивільних осіб, а також на об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. Усе це є воєнними злочинами, які чинить Росія", – наголосила вона.

Реація Німеччини

За словами міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, удар свідчить про небажання Росії вести мирні переговори.

"Ми знову побачили підлі атаки з російського боку – зокрема цієї ночі проти європейських культурних цінностей неоціненного значення. Це показує, що з російського боку досі немає справжньої готовності до переговорів", – заявив він.

Німецький міністр запевнив, що Німеччина продовжуватиме повну підтримку України й подальшого посилення санкцій проти Росії.

Реакція Литви

Коментуючи атаку на Лавру, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав її ударом по одному з найсвятіших місць християнського світу. Він зауважив, що "для Росії вже не існує жодних червоних ліній".

Будріс вважає, що цей обстріл є ще одним аргументом на користь посилення санкцій проти Росії й ухвалення 21-го пакета санкцій Євросоюзу. Він висловив думку, що нинішня пропозиція санкцій недостатньо жорстка, адже до санкцій досі не включені російські енергетичні гіганти "Росатом", "Роснєфть" і "Лукойл", а також немає повної заборони морських послуг для російського "тіньового флоту".

"Це буде ще одна втрачена можливість продемонструвати нашу силу", – наголосив Будріс.

Реакція ЄС

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос припустила, що Росія не випадково атакувала Україну саме 15 червня, адже саме в цей день відкривається перший переговорний кластер України з ЄС.

"Вбили рятувальників у Харкові, поранені мирні жителі у Києві, пожежа в Києво-Печерській лаврі - одному з найважливіших релігійних місць України. Час атаки Росії говорить про все. У день, коли Україна відкриває свій перший переговорний кластер з ЄС, Москва знову показує, чого боїться найбільше, - демократичної України, що є частиною Європи", - написала Кос.

Удар РФ по Києво-Печерській лаврі

Як повідомляв УНІАН, 15 червня під час атаки РФ загорівся Успенський собор Києво-Печерської лаври. Як пояснив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, причиною стало пряме влучання російського дрона. Масштабна пожежа призвела до суттєвих пошкоджень.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, єпископ Авраамій повідомив, що стародавні ікони та інші святині, які становлять не лише церковну, але й національну цінність, вдалося врятувати завдяки терміновій евакуації.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на удар по Лаврі. Він назвавши кремлівського диктатора Володимира Путіна одним з найбільших варварів в історії. Мовляв, тільки росіяни, "які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною".

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