Лавров заявив, що підтвердив Рубіо "колишню позицію" Росії щодо України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, про що говорив із держсекретарем США Марко Рубіо під час зустрічі в Малайзії.

Зокрема, Лавров не став коментувати заяви Рубіо про новий план щодо України, і відмовився відповідати, які російські пропозиції щодо завершення війни були передані Трампу.

При цьому він додав, що він підтвердив Рубіо колишню позицію Росії щодо України.

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"Ми обговорювали Україну, ми підтвердили ту позицію, яку президент Путін викладав, зокрема вкотре третього липня в розмові з президентом Трампом", - сказав Лавров.

Він також розповів, що нібито передав американському держсекретареві перекладену англійською мовою "невелику вижимку з цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака, Подоляка, де прямо говориться про необхідність знищувати "русню" юридично, а краще фізично".

Зустріч Лаврова і Рубіо

Як повідомляв УНІАН, у Малайзії на полях саміту організації АСЕАН відбулася зустріч міністрів закордонних справ Росії та США - Сергія Лаврова і Марко Рубіо. За її підсумками Рубіо сказав журналістам, що вони з Лавровим обмінялися новими ідеями про мирні переговори щодо України.

"Я думаю, що це новий і відмінний підхід. Я б не назвав це чимось, що гарантує мир, але це концепція, яку я, знаєте, поверну президенту", - заявив він.

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