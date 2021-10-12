Україні загрожує штучне обмеження постачання електрики.

З початку листопада Міненерго планує почати імпорт електроенергії з Білорусі і таким чином вирішити "енергетичну кризу", в якій опинилась Україна наприкінці вересня – початку жовтня.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на джерела в міністерстві.

За даними джерела, планують задіяти мінімум половину ліній електропередач, що з’єднують обидві країни, потужністю 900 МВт.

Поставки покликані допомогти Україні вийти з енергетичної кризи, в якій країна опиниться в кінці жовтня – на початку листопада, коли очікується внутрішнє зростання попиту на електроенергію.

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Якщо Білорусь відмовить у транспортуванні електроенергії з політичних причин, Україна "з високим ступенем ймовірності буде змушена почати штучне обмеження внутрішнього споживання".

Першими, кому запропонують добровільно скоротити обсяги споживання електроенергії на 10-20%, будуть промислові споживачі, інакше це зроблять у примусовому порядку.

Тарифи на електроенергію

В Україні з 1 жовтня почали діяти нові тарифи на електроенергію для побутових споживачів.

Для українців, які споживають до 250 кВт-год на місяць, тариф становить 1,44 грн за кВт-год, за даними Міністерства енергетики, таких споживачів в нашій країні більшість – 80%.

Водночас для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишається незмінною – 1,68 грн за кВт-год за всю спожиту електрику.

Заборона на імпорт електроенергії

Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

У січні 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі після майже дев'ятимісячної заборони регулятора.

Автор: Яна Ставська