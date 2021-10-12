Поєднати приємне з корисним громадяни сусідньої країни можуть, відвідавши Львів трохи більше, ніж за 3100 гривень.

У Білорусі, де зараз від коронавірусу офіційно можна зробити щеплення тільки російською вакциною "Супутник V" або препаратом китайської Sinopharm, з'явилися "вакцинаційні" тури за кордон, зокрема і в Україну.

Про це повідомляє місцевий Республіканський союз туристичних організацій.

На додачу до відпочинку в одному з пансіонатів Львівської області або в самому обласному центрі білорусам пропонують прищепитися від COVID-19 препаратом Comirnaty від компаній Pfizer-BioNTech. Вартість такого туру становить 85 євро і 50 білоруських рублів (близько 2580 і 530 грн відповідно).

Читайте такожБілорусь видаватиме платні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 для подорожейКрім України, білоруським громадянам пропонують їхати за вакцинацією до Туреччини (вакцини Pfizer, Moderna і AstraZeneca) або Румунію (290 євро і 90 рублів, вакцинація - Johnson & Johnson).

Дані пропозиції актуальні для туристів, але учасники бізнес-поїздок до Польщі або Литви теж намагаються не упустити шанс і зробити щеплення.

Раніше УНІАН повідомляв, що білоруський президент Олександр Лукашенко обіцяв, що до осені цього року його країна створить власну вакцину від коронавірусу.

Автор: Станіслав Кожемякін